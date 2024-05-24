Генерал-майору Ивану Попову предъявлено обвинение в мошенничестве

По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

235-й Гарнизонный военный суд 17 мая арестовал Попова на два месяца. По заявлению адвокатов генерала-майора, в пятницу, 24 мая Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на его арест.

Ранее экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН выразил мнение, что арестованный по подозрению в мошенничестве бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов не способен на преступления.

