Генерал-майору Ивану Попову предъявлено обвинение в мошенничестве
Экс-кoмандующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявлено обвинение в мошенничестве, передает ТАСС.
По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
235-й Гарнизонный военный суд 17 мая арестовал Попова на два месяца. По заявлению адвокатов генерала-майора, в пятницу, 24 мая Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на его арест.
Ранее экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН выразил мнение, что арестованный по подозрению в мошенничестве бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов не способен на преступления.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жара до 29 ℃ придёт в Москву на следующей неделе
- Депутат Госдумы Цунаева раскритиковала идею о сокращении рабочей пятницы для женщин
- Снятый в России короткометражный фильм отмечен наградой Каннского кинофестиваля
- В Подмосковье зарегистрировали более 2,5 тысячи укусов клещей
- Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата
- Более 600 музыкантов соберёт первый Петербургский Международный фестиваль джаза
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили ракету HARM
- СМИ: Более 60% россиян недовольны ценами на китайские автомобили
- Генерал-майору Ивану Попову предъявлено обвинение в мошенничестве
- Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru