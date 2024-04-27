«Лимузины, дома и усадьба»: СМИ раскрыли владения экс-замминистра Иванова
По делу Тимура Иванова продолжаются обыски, СМИ публикуют фото якобы его роскошных квартир и автомобилей. Выяснилось, что основная часть собственности принадлежит бывшей жене замминистра.
По делу заместителя министра обороны России Тимура Иванова продолжаются обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в «особо крупном размере».
По данным СМИ, обыски осуществляются сразу в нескольких регионах – в Ставропольском и Краснодарском краях. В них принимают участие сотрудники ФСБ. При этом Telegram-каналы ведут свое «расследование» и подсчитывают, какой столичной собственностью владеет Иванов и его семья.
ЛИМУЗИН ЗА 18 МИЛЛИОНОВ
СМИ обратились к открытым декларациям за период с 2016 по 2019 год, из которых следует, что заместитель министра обороны Тимур Иванов и его супруга приобрели за время его службы в ведомстве жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, а также несколько дорогих автомобилей.
Согласно документам, каждый год Иванов с супругой приобретали новый автомобиль или мотоцикл, пишет РИА Новости. В 2016 году у них было девять транспортных средств, а к 2019 году уже двенадцать. Среди заметных приобретений Иванова Chevrolet Suburban, которым он владеет с 2016 года, а также редкий лимузин ЗИС-110 (приобрел в 2019 году). Стоимость раритетного автомобиля оценивается в 11-18 млн рублей. Судьба автомобиля на данный момент неизвестна, с 2021 года декларации по закону могут не поступать в открытый доступ.
Что касается экс-супруги Иванова Светланы Захаровой, то с 2016 года у нее были в собственности Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, а также два мотоцикла Harley-Davidson.
В 2019 году в семье появился жилой дом площадью более 1,5 тыс. квадратных метров. Но, предположительно, дом зарегистрирован на супругу Иванова. С 2016 года у Иванова официально только доля в квартире площадью 44,2 квадратных метра, в пользовании квартира площадью 300 квадратных метров. Также указывается, что с 2016 года их ребенок владеет квартирой в Мексике площадью 350 квадратных метров.
Стоит отметить, что бывшая супруга Иванова Светлана Захарова, с которой он развелся в 2022 году, всегда вращалась в светских кругах. Более того, Захарова является успешной бизнесвумен. Она владеет модной группой Metropol, в середине нулевых основала собственный бренд одежды Shiró, а также была ведущей популярной программы «Снимите это немедленно!» на телеканале СТС.
На фоне резонансного задержания выяснилось также, что прописан замминистра Минобороны в квартире за 600 млн рублей в роскошном «доме искусства» в центре Москвы.
По данным SHOT, находящийся под следствием Тимур Иванов прописан в квартире площадью более 317 квадратов. Этот семиэтажный дом в самом начале Поварской улицы был построен в 1912 году по заказу адвоката Иосифа Кальмеера. Он задумывал его как «дом искусства» — для художников и поэтов. Здание украшено полуколоннами, эркерами и центральным балконом в виде арки на колоннах.
УСАДЬБА ИЛИ ОСОБНЯК
Вместе с Тимуром Ивановым по подозрению в коррупции был арестован Сергей Бородин. Его отправили в СИЗО до 23 июня. По данным следствия, Бородин состоял с замминистра в близких дружеских отношениях.
По данным SHOT, Бородин владел огромным пентхаусом в центре Москвы стоимостью около 600 млн рублей.В 2019 году Бородин обзавелся и загородным участком на 1,5 тысячи квадратов в деревне Липки в Подмосковье, но загородный дом построить не успел. Также в 2021 году бизнесмен приобрел 12 земельных участков в элитном поселке Панкратово на берегу Волги в Тверской области.
На бизнесмена были оформлены две машины: Audi A3 Limousine и BMW X5. Но когда началось расследование, Бородин начал избавляться от своего имущества, пишут СМИ.
У Бородина ранее был совместный бизнес с бывшей супругой замминистра обороны Светланой Захаровой, они владели микрофинансовой компанией, выдававшей потребкредиты. От этого бизнеса они также избавились, утверждают СМИ.
Также СМИ пишут, что самому Иванову принадлежала «дворянская усадьба на берегу Волги» в Тверской области. Землю под нее приобрела компания арестованного Сергея Бородина. Усадьба площадью 2900 квадратных метров строится на площади восьми гектаров. Все в лучших традициях дворянства — фонтан, два флигеля, зал для светских приемов, бильярдная и столовая для приемов, пишет Telegram-канал Baza.
По информации Telegram-канала Mash, Иванов якобы жил в усадьбе Анны фон Мекк, построенной в XIX веке. Ремонт в здании на Чистом переулке сделали в 2019 году, после чего туда вероятно заехал замминистра. Он занимал все этажи особняка. По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, именно в этом доме жил Мастер из романа «Мастер и Маргарита».
При этом адвокат задержанного замминистра обороны РФ Тимура Иванова Денис Балуев в эфире НСН опроверг связь чиновника с особняком из «Мастера и Маргариты».
«Насчет якобы особняка Иванова в Чистом переулке – бредятина, в правовой сфере Иванов однозначно не имел никакой связи с этим особняком. Проживает он совершенно в другом месте, там сейчас действительно проходят обыски, они еще не закончены», - сказал собеседник НСН.
Балуев также назвал ерундой слухи про обвинения замминистра в госизмене.
«Информация про обвинения в госизмене – полная ерунда! Нет никаких юридических оснований утверждать, что есть хоть какие-то признаки госизмены. Пока неизвестно, в каком СИЗО будет находиться Иванов. Обжаловать будем обязательно, край – завтра. Иванов воспринимает происходящее вокруг как настоящий боец», - заключил адвокат.
Призвал не спекулировать на тему якобы вменяемой Иванову госизмены и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимо дождаться решения суда и ориентироваться на официальную информацию следствия, а слухи на эту тему бездоказательны.
Песков добавил, что президент России Владимир Путин постоянно поддерживает контакт с Шойгу. Однако он не стал уточнять, обсуждали ли глава государства и министр обороны дело Иванова.
РОСКОШЬ ВО ВРЕМЯ СВО
Со своей стороны, политолог Евгений Минченко в интервью НСН предположил, что именно роскошный образ жизни Иванова вызвал недовольство властей.
«Есть несколько вариантов объяснения, почему именно сейчас его арестовали. Первое объяснение в том, что правоохранительные органы долго работали и внезапно обнаружили злоупотребление, а затем, как говорится на их сленге, реализовались. Вариант второй заключается в том, что что-то в деятельности господина Иванова вызвало недовольство у высшей власти. Одна из наиболее очевидных причин – либо действительно слишком очевидные масштабы злоупотребления, либо роскошный образ жизни», - отметил Минченко.
По его словам, ситуация усугубится, если будет доказано, что хищения Иванова напрямую мешали оборонной сфере на фоне проведения СВО.
«Имеет ли это отношение к ходу СВО? Только в том смысле, если определенные проблемы в сфере обороны связаны с непосредственными хищениями, завязанными на Иванове. Это очень распространенная история, что реализуют какой-то один эпизод, а потом всплывает что-то новое. Поэтому о последствиях для ведомства еще рано говорить», - добавил собеседник НСН.
Напомним, что глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил от занимаемой должности своего бывшего заместителя Тимура Иванова, арестованного до 23 июня и подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.
Сам же Иванов сейчас находится в СИЗО «Лефортово» в карантинной камере, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николая Зуева. По его словам, в камере у бывшего чиновника есть все необходимое — телевизор, холодильник, питьевая вода и постельные принадлежности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы ударили по британскому судну Andromeda Star
- СМИ: Киев отказался от переговоров в 2022 году из-за позиции по русскому языку
- Заммэра Бирюков: Отключать горячую воду в Москве начнут с 14 мая
- ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы из-за паводков
- В селе Абатское под Тюменью объявили экстренную эвакуацию
- Помощник президента Мединский примет участие в выставке памяти ВОВ
- На Украине сообщили о повреждении оборудования четырех ТЭС
- «Кинопоиск» пообещал показать в мае «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи
- Рэпер Серега посоветовал SHAMAN исправить строчку в песне «Встанем»
- Власти США закрыли банк Republic First Bank
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru