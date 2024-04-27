«Лимузины, дома и усадьба»: СМИ раскрыли владения экс-замминистра Иванова

ЛИМУЗИН ЗА 18 МИЛЛИОНОВ

СМИ обратились к открытым декларациям за период с 2016 по 2019 год, из которых следует, что заместитель министра обороны Тимур Иванов и его супруга приобрели за время его службы в ведомстве жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, а также несколько дорогих автомобилей.

Согласно документам, каждый год Иванов с супругой приобретали новый автомобиль или мотоцикл, пишет РИА Новости. В 2016 году у них было девять транспортных средств, а к 2019 году уже двенадцать. Среди заметных приобретений Иванова Chevrolet Suburban, которым он владеет с 2016 года, а также редкий лимузин ЗИС-110 (приобрел в 2019 году). Стоимость раритетного автомобиля оценивается в 11-18 млн рублей. Судьба автомобиля на данный момент неизвестна, с 2021 года декларации по закону могут не поступать в открытый доступ.

Что касается экс-супруги Иванова Светланы Захаровой, то с 2016 года у нее были в собственности Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, а также два мотоцикла Harley-Davidson.

В 2019 году в семье появился жилой дом площадью более 1,5 тыс. квадратных метров. Но, предположительно, дом зарегистрирован на супругу Иванова. С 2016 года у Иванова официально только доля в квартире площадью 44,2 квадратных метра, в пользовании квартира площадью 300 квадратных метров. Также указывается, что с 2016 года их ребенок владеет квартирой в Мексике площадью 350 квадратных метров.

Стоит отметить, что бывшая супруга Иванова Светлана Захарова, с которой он развелся в 2022 году, всегда вращалась в светских кругах. Более того, Захарова является успешной бизнесвумен. Она владеет модной группой Metropol, в середине нулевых основала собственный бренд одежды Shiró, а также была ведущей популярной программы «Снимите это немедленно!» на телеканале СТС.

На фоне резонансного задержания выяснилось также, что прописан замминистра Минобороны в квартире за 600 млн рублей в роскошном «доме искусства» в центре Москвы.

По данным SHOT, находящийся под следствием Тимур Иванов прописан в квартире площадью более 317 квадратов. Этот семиэтажный дом в самом начале Поварской улицы был построен в 1912 году по заказу адвоката Иосифа Кальмеера. Он задумывал его как «дом искусства» — для художников и поэтов. Здание украшено полуколоннами, эркерами и центральным балконом в виде арки на колоннах.

УСАДЬБА ИЛИ ОСОБНЯК

Вместе с Тимуром Ивановым по подозрению в коррупции был арестован Сергей Бородин. Его отправили в СИЗО до 23 июня. По данным следствия, Бородин состоял с замминистра в близких дружеских отношениях.

По данным SHOT, Бородин владел огромным пентхаусом в центре Москвы стоимостью около 600 млн рублей.В 2019 году Бородин обзавелся и загородным участком на 1,5 тысячи квадратов в деревне Липки в Подмосковье, но загородный дом построить не успел. Также в 2021 году бизнесмен приобрел 12 земельных участков в элитном поселке Панкратово на берегу Волги в Тверской области.