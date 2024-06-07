Суд оставил генерала Попова в СИЗО

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова на отказ в переводе его под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал Попов дал показания на других участников хищения

В мае 235-й гарнизонный военный суд отказался переводить генерала из СИЗО, прокурор не поддержал ходатайство о смягчении меры пресечения и переводе Попова под домашний арест.

«Оставить постановление... суда без изменения», — вынес решение судья.

Ранее Попова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Генерал свою вину не признает, ему грозит до 10 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:МошенничествоСудВооруженные Силы РФ

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