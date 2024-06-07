Суд оставил генерала Попова в СИЗО
Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова на отказ в переводе его под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
В мае 235-й гарнизонный военный суд отказался переводить генерала из СИЗО, прокурор не поддержал ходатайство о смягчении меры пресечения и переводе Попова под домашний арест.
«Оставить постановление... суда без изменения», — вынес решение судья.
Ранее Попова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Генерал свою вину не признает, ему грозит до 10 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».
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