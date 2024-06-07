Суд оставил генерала Попова в СИЗО

В мае 235-й гарнизонный военный суд отказался переводить генерала из СИЗО, прокурор не поддержал ходатайство о смягчении меры пресечения и переводе Попова под домашний арест.

«Оставить постановление... суда без изменения», — вынес решение судья.

Ранее Попова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Генерал свою вину не признает, ему грозит до 10 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».

