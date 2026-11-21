Специалист рассказала, что при расчете налога по вкладам ФНС получает данные от банков и суммирует проценты по всем вкладам гражданина за год. Необлагаемый минимум за 2025 год составил 210 тысяч рублей, налог начисляют на сумму сверх этого порога.

Веселова добавила, что оплатить налоги можно и кредитной картой, но важно уточнить у банка, распространяется ли на операцию льготный период. При этом для новых вкладов необходимо учитывать, что необлагаемый минимум действует отдельно для каждого человека. Для процентов 2026 года предварительный минимум составляет 160 тысяч рублей, но окончательная сумма зависит от максимальной ключевой ставки.

Оплатить налоги можно в личном кабинете на «Госуслугах» или в банковском приложении по QR-коду. Единый налоговый счет можно пополнять частями, но перед платежом стоит проверить старую недоимку — часть денег может уйти на ее погашение, уточнила Веселова.

Ранее Минфин предложил изменить порядок налогообложения вкладов с 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».