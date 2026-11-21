Кроме того, Кириченко добавил, что в апреле 2027 года в США должен пройти юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет, и американцы до сих пор не сообщили, будут ли допущены россияне к этому турниру.

На Украине более сдержанную позицию США связали с американским лидером Дональдом Трампом. Спортивный директор ФХУ отметил, что россияне по-прежнему выступают в НХЛ и ряде ведущих юниорских соревнований в США и Канаде, но это касается отдельных спортсменов, а не сборных.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала ожидаемым решение IIHF о недопуске сборной России к молодежному чемпионату мира по хоккею 2027 года в Канаде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».