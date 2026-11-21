На Украине обвинили США в отсутствии бойкота хоккеистов из РФ
Спортивный директор Федерации хоккея Украины (ФХУ) Юрий Кириченко выразил опасения в связи с тем, что США не бойкотировали сборную России. Об этом сообщает Front Office Sports.
По словам Кириченко, Федерация хоккея США может поддержать допуск российских сборных к международным соревнованиям, но пока не делает официальных заявлений. Он напомнил, что Штаты стали единственной ведущей хоккейной страной, публично не обозначившей отношение к возможному возвращению РФ на международную арену после решений Спортивного арбитражного суда (CAS).
Кроме того, Кириченко добавил, что в апреле 2027 года в США должен пройти юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет, и американцы до сих пор не сообщили, будут ли допущены россияне к этому турниру.
На Украине более сдержанную позицию США связали с американским лидером Дональдом Трампом. Спортивный директор ФХУ отметил, что россияне по-прежнему выступают в НХЛ и ряде ведущих юниорских соревнований в США и Канаде, но это касается отдельных спортсменов, а не сборных.
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала ожидаемым решение IIHF о недопуске сборной России к молодежному чемпионату мира по хоккею 2027 года в Канаде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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