«Равен Мишустину»: От Белоусова ждут модернизации военной промышленности
Экономический образ мысли, готовность работать и принципиальная последовательность помогут Андрею Белоусову добиться высоких показателей на посту главы Минобороны, рассказал НСН экономист Василий Колташов.
Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов на новом посту сможет устранить коррупцию в Минобороны и позаботиться о развитии военно-промышленного комплекса, заявил в интервью НСН экономист Василий Колташов.
Ранее президент Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России. Сергея Шойгу, который ранее занимал эту должность, Путин назначил секретарем Совета безопасности. Колташов заявил, что Белоусов отличается готовностью работать, поэтому выдвижение его кандидатуры на пост главы Минобороны не вызывает вопросов.
«Это непростое назначение. В правительстве немного людей уровня Белоусова, равных ему фигур кроме премьера Михаила Мишустина нет. У него есть экономический образ мысли, принципиальная последовательность и готовность работать упорно и последовательно. При этом характерно, что Белоусов не является неолибералом и никогда им не был, в отличие, например, от главы Минфина Антона Силуанова, о котором в Госдуме могут быть острые разговоры. По фигуре Белоусова вопросов, скорее всего, не будет», - сказал он.
По словам собеседника НСН, перед Белоусовым на новом посту будет стоять несколько важных задач.
«Шойгу в значительной мере держал ситуацию в консервативно-приемлемом для ведомства режиме. Это сказалось на спецоперации и стало источником немалого числа скандалов. Последний связан с бывшим замглавы Минобороны Тимуром Ивановым. Столько орденов и медалей заработал, не выходя из кабинета, что больше дискредитировать правительственные награды невозможно. Белоусов должен будет придать военному ведомству режим строгости и внутреннего порядка. При нем будет решаться вопрос устранения коррупции в ведомстве. Также Минобороны будет не просто ведомством, которое поглощает деньги для обеспечения обороноспоспобности страны. Министерство станет ведомством, которое решает задачи технического обеспечения, технологического развития», - пояснил он.
Колташов добавил, что Белоусову предстоит пересмотреть и саму систему работы военного ведомства.
«Много вопросов к тому, как выдаются звания, распределяются награды. Существует социологический закон, согласно которому в мирное время в военном ведомстве на руководящие должности выдвигаются вообще не выдающиеся полководцы, а просто подхалимы и хозяйственники, у которых казармы лучше начищены, но боевое применение их частей может быть на самом невысоком уровне. Спецоперация показала, что частные военные кампании воюют без званий, но порой работают эффективнее», - подытожил он.
Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин рассказал «Радиоточке НСН», что был удивлен решением выдвинуть Белоусова на пост главы Минобороны. При этом он отметил, что бывший первый вице-премьер является квалифицированным экономистом, имеющим административный и научный исследовательский опыт.
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