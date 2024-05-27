Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова
Военный суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, передает ТАСС.
Таким образом, суд вновь отказался переводить Попова под домашний арест. Такое же решение было принято 24 мая, когда суд впервые рассматривал смягчение меры.
17 мая Попов был арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru