Специалист подчеркнула, что если каждый образ воспринимать как соперницу, то можно превратить жизнь в бесконечную борьбу с несуществующими угрозами. По словам Мирной, постоянное сравнение себя с другими женщинами, в том числе виртуальными, может указывать на зависимость самооценки от мужского внимания

«Мужчина не обязан переставать замечать привлекательных женщин только потому, что в отношениях. Здоровая самооценка — это когда женщина понимает собственную ценность и не нуждается в постоянном подтверждении, что она красивее всех, включая компьютерных персонажей. Возможно, вместо того, чтобы ревновать к GTA, стоит попробовать поиграть вместе», - добавила психолог.

Однако она призвала не путать увлечение играми с реальным пренебрежением отношениями. Психолог заметила, что если чужое увлечение вызывает сильную тревогу, то это повод разобраться со своими чувствами, а не контролировать партнера.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что игра GTA VI установила исторический рекорд в индустрии развлечений.