Психолог дала совет девушкам, ревнующим партнеров к GTA
Ревнующим своих партнеров к персонажам GTA VI девушкам следует начать не с ограничений для мужчины, а с работы над собственной самооценкой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на клинического и семейного психолога, учредителя Ассоциации практикующих психологов Инну Мирную.
Она подчеркнула, что виртуальная героиня не может быть соперницей для реального человека, а подобная ревность говорит о неуверенности в себе. Психолог отметила, что ревновать к стриптизерше из GTA — примерно то же, что и скандалить из-за просмотра порнографии.
Специалист подчеркнула, что если каждый образ воспринимать как соперницу, то можно превратить жизнь в бесконечную борьбу с несуществующими угрозами. По словам Мирной, постоянное сравнение себя с другими женщинами, в том числе виртуальными, может указывать на зависимость самооценки от мужского внимания
«Мужчина не обязан переставать замечать привлекательных женщин только потому, что в отношениях. Здоровая самооценка — это когда женщина понимает собственную ценность и не нуждается в постоянном подтверждении, что она красивее всех, включая компьютерных персонажей. Возможно, вместо того, чтобы ревновать к GTA, стоит попробовать поиграть вместе», - добавила психолог.
Однако она призвала не путать увлечение играми с реальным пренебрежением отношениями. Психолог заметила, что если чужое увлечение вызывает сильную тревогу, то это повод разобраться со своими чувствами, а не контролировать партнера.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что игра GTA VI установила исторический рекорд в индустрии развлечений.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries
- С 2014 года население Украины сократилось в 2 раза
- СМИ: В Таиланде задержали двух россиян за мошенничество на 150 млн рублей
- МО: Силы ПВО сбили более 460 БПЛА ВСУ
- Психолог дала совет девушкам, ревнующим партнеров к GTA
- На Украине обвинили США в отсутствии бойкота хоккеистов из РФ
- Россиянам напомнили об уплате налогов до 1 декабря
- В ВОЗ предупредили о риске распространения опасной «супербактерии» в Европе
- Маколей Калкин вновь сыграет Кевина в продолжении «Один дома»
- Около 150 пассажиров остались без багажа в аэропорту Новокузнецка