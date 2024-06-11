Адвокат: Отправка генерала Попова на СВО позволит приостановить дело

По его словам, для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону спецоперации. Отмечается, что в настоящее время защита готовит соответствующие документы, в которых будет просить отправить фигуранта дела в зону СВО.

Ранее стало известно, что по делу Попова о мошенничестве арестовали еще одного фигуранта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Генерала Попова арестовали по обвинению в мошенничестве. Его подозревают в хищении более 130 млн рублей.

