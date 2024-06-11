Адвокат: Отправка генерала Попова на СВО позволит приостановить дело
В России уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, в случае его отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.
По его словам, для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону спецоперации. Отмечается, что в настоящее время защита готовит соответствующие документы, в которых будет просить отправить фигуранта дела в зону СВО.
Ранее стало известно, что по делу Попова о мошенничестве арестовали еще одного фигуранта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Генерала Попова арестовали по обвинению в мошенничестве. Его подозревают в хищении более 130 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru