«Аудитор» затрат и инноватор: Зачем экономиста Белоусова выдвинули в Минобороны РФ
Путин предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны страны. В Кремле уверены, что он «открыт для инноваций». Между тем политологи и Telegram-каналы ждут масштабного аудита в МО РФ.
Президент РФ Владимир Путин вечером 12 мая предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны страны. В свою очередь, занимавшего пост главы Минобороны Сергея Шойгу Путин назначил секретарем Совета безопасности.
Другим указом Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль в течение нескольких дней сообщит о новой должности Патрушева.
ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ ГЛАВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
Песков также сообщил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту. Генерал армии Герасимов является главой Генштаба с 2012 года, в том же году Минобороны возглавил Шойгу.
«Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается», - сказал пресс-секретарь главы государства.
При этом остальные силовики будут переназначены. Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки, Александра Бортникова – директором Федеральной службы безопасности. Также президент предложил назначить Виктора Золотова главой Росгвардии. Директором Федеральной службы охраны останется Дмитрий Кочнев, а возглавлять МВД продолжит Владимир Колокольцев.
Госдума на заседании 13 мая рассмотрит кандидатуры на посты вице-премьеров РФ в новом составе кабмина. Сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.
РЕАКЦИЯ НА КАНДИДАТУРУ БЕЛОУСОВА
Кандидатура Андрея Белоусова на пост министра обороны многих удивила. Так, 65-летний доктор экономических наук с 2000 по 2006 годы работал внештатным советником председателя правительства, после чего два года был замминистра экономического развития РФ.
В 2008 году Белоусов перешел на должность директора департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ. После этого в 2012–2013 годах он возглавлял Минэкономразвития. До 2020 года Белоусов проработал помощником президента по экономическим вопросам. Затем он занял пост первого заместителя председателя правительства. Там он занимался социально-экономическим развитием страны и следил за реализацией нацпроектов.
В Госдуме кандидатуру Белоусова поддержали. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение президента о его назначении говорит о том, что сегодня на посту нужен именно такой человек.
«Раз президент такое решение принял, а президент, я хочу напомнить, это верховный главнокомандующий. Значит, на сегодняшний день, на посту министра обороны нужен именно такой человек», - сказал Картаполов в разговоре с РИА Новости.
При этом в разговоре с ТАСС он назвал такое решение «абсолютно продуманным, выверенным и точным».
В свою очередь депутат Госдумы Евгений Попов назвал кандидатуру Белоусова неожиданной, но «только на первый взгляд».
«Боевой работой занимается Генеральный штаб. Кандидатура Белоусова неожиданная. Но только на первый взгляд. Не забывайте, что оборона у нас – это 6% ВВП», - написал он в своем Telegram-канале.
Попов отметил, что это колоссальные средства и их необходимо эффективно расходовать, чтобы Генштаб, командиры, военные на фронте и в тылу имели все необходимое для выполнения поставленных задач.
Со своей стороны, глава фракции «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что от экономической базы во многом зависит и успех ведения боевых действий. Он отметил, что с начала спецоперации на Украине видно, насколько важна ресурсная и материальная обеспеченность армии.
«Экономист во главе военного ведомства — это настолько неожиданно, насколько и ожидаемо. Министр обороны должен не только руководить боевыми маневрами, но и обеспечивать надежный экономический тыл. В кандидатуре Андрея Белоусова есть своя логика», - сказал Миронов.
В Telegram-каналах также активно обсуждают назначение Белоусова. Telegram-канал «Госплан ENERGO» отметил, что с назначением нового главы МО РФ следует ожидать оптимизации и пересмотра контрактов в части военно-промышленного комплекса, а также масштабного аудита. Военкор Юрий Котенок также считает, что Белоусов будет проводить аудит всего финансово-экономического блока Минобороны.
«Профессиональный экономист высочайшего уровня. Государственник. В военной иерархии Белоусов – фигура номинальная. Роль начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова усиливается. Но уравновешивать систему будут новые замы министра обороны. И тогда будет все ясно», - написал он в своем Telegram-канале.
Политологи также считают назначение Белоусова «оптимизационным» событием. Политолог Марат Баширов отметил, что Белоусов идет в Минобороны как «чистильщик» внутренних затрат министерства.
«Назначение Белоусова на МО – это экономическое событие. Белоусов идет как чистильщик внутренних затрат МО. Шойгу унес с собой стратегический политический контекст из МО. Он сделал главное: мы не проиграли в первые месяцы. Теперь мы должны найти решение ее окончания», - пишет он.
В свою очередь Telegram-канал «Логика Маркова» подчеркнул, что цель Белоусова как министра обороны – максимально снизить коррупцию и роль персональных отношений. Речь, в частности, о недавнем громком уголовном деле замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменяют коррупционные нарушения более чем на один миллиард рублей.
ЧТО ГОВОРЯТ О БЕЛОУСОВЕ В КРЕМЛЕ
Дмитрий Песков заявил, что назначение Белоусова на должность главы МО РФ не изменит военную составляющую, так как она находится в распоряжении Генштаба. Он отметил, что возглавить военное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций».
«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», - сказал Песков.
По словам официального представителя Кремля, Белоусов весьма успешно возглавлял Министерство экономического развития. Он отметил, что Минобороны должно быть абсолютно открытым для внедрения всех передовых идей.
Пресс-секретарь президента также заявил о необходимости вписать экономику силового блока в целом и Минобороны в частности в экономику государства. Песков подчеркнул, что она должна соответствовать динамике нынешнего момента.
БУДУЩЕЕ ШОЙГУ
Военкор Александр Сладков отметил, что замена Шойгу на Белоусова была «вполне элегантной». По его мнению, Сергей Шойгу получил предложение переместиться на статусный пост в соответствии с его большим специфическим опытом и долгой причастностью к безопасности страны.
«Если попробовать изучить обязанности секретаря Совбеза, с наскока это не получится. Там сложно. Что-то о борьбе с коррупцией и личными заинтересованностями при исполнении должностных обязанностей», - приводит RT слова Сладкова.
По словам Пескова, Шойгу будет также заместителем президента РФ в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Шойгу глубоко погружен в эту работу и хорошо знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям.
Песков также напомнил, что в новой структуре исполнительной власти из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента РФ была выведена ФСВТС.
Сергей Шойгу занимал пост министра обороны с 6 ноября 2012 года. До этого, с мая по ноябрь 2012 года, он работал губернатором Московской области, передает «Радиоточка НСН».
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