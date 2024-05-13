«Аудитор» затрат и инноватор: Зачем экономиста Белоусова выдвинули в Минобороны РФ

«Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается», - сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом остальные силовики будут переназначены. Путин предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки, Александра Бортникова – директором Федеральной службы безопасности. Также президент предложил назначить Виктора Золотова главой Росгвардии. Директором Федеральной службы охраны останется Дмитрий Кочнев, а возглавлять МВД продолжит Владимир Колокольцев.

Госдума на заседании 13 мая рассмотрит кандидатуры на посты вице-премьеров РФ в новом составе кабмина. Сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

РЕАКЦИЯ НА КАНДИДАТУРУ БЕЛОУСОВА

Кандидатура Андрея Белоусова на пост министра обороны многих удивила. Так, 65-летний доктор экономических наук с 2000 по 2006 годы работал внештатным советником председателя правительства, после чего два года был замминистра экономического развития РФ.

В 2008 году Белоусов перешел на должность директора департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ. После этого в 2012–2013 годах он возглавлял Минэкономразвития. До 2020 года Белоусов проработал помощником президента по экономическим вопросам. Затем он занял пост первого заместителя председателя правительства. Там он занимался социально-экономическим развитием страны и следил за реализацией нацпроектов.

В Госдуме кандидатуру Белоусова поддержали. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение президента о его назначении говорит о том, что сегодня на посту нужен именно такой человек.