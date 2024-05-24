«Посткризисная чистка»: В Минобороны сняли с должности больших начальников

Три ракеты ATACMS и два дрона сбили над Крымом и Белгородской областью за ночь

США ограничат выдачу виз ответственным за принятие закона об иноагентах в Грузии

В Стамбуле при стрельбе в кафе погибли три человека

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