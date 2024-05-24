«Посткризисная чистка»: В Минобороны сняли с должности больших начальников
Чистки в Минобороны начались только сейчас, поскольку ранее ведомство готовилось к спецоперации и переживало кризисный период СВО.
В Минобороны России произошла новая громкая отставка. На сей раз под удар попал занимавший пост командующего 20-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он позитивно воспринял произошедшее и связал отставку Ахмедова с заявлением нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь солдат. При этом официальных комментариев от оборонного ведомства пока не последовало.
По словам Рогова, сейчас Ахмедова только «вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии».
Отмечается, что российские военкоры и патриотические телеграм-каналы не раз сообщали о жалобах морских пехотинцев на командование Ахмедова.
ГЕНЕРАЛОПАД
В последнее время чиновники из Минобороны попадают в криминальную хронику пугающе часто. Так, 23 мая был задержан начальник департамента по обеспечению гособоронзаказа полковник Владимир Вертелецкий. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущербу государству на сумму свыше 70 млн рублей, сообщил Telegram-канал Следственного комитета.
Отмечается, что в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. По ходатайству следствия его заключили под стражу, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Утром того же дня телеканал RT со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд сообщил о задержании и последующем аресте начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Отмечается, что у него прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях.
Не миновал уголовного преследования и экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Иван Попов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.
Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, дело расследует Главное военное следственное управление Следственного комитета России.
По версии следствия, Попов виновен в провале подготовки укреплений во время активных боевых действий на запорожском направлении в зоне СВО. Он якобы незаконно реализовал за 100 млн рублей 2000 тонн металлоконструкций, которые были предназначены для постройки оборонительных сооружений. Попова арестовали 17 мая и отправили в СИЗО на два месяца.
Еще раньше по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и руководитель главного управления кадров военного ведомства Юрий Кузнецов.
БЫЛО НЕ ДО ТОГО?
Но если в рядах генералитета все так печально, почему нельзя было начать чистку раньше? А вот почему, объясняет в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков: раньше было попросту не до того. Так, в 2021 году Россия готовилась к спецоперации, в 2022 году наступил критический период СВО, после чего начались мобилизация и наступление ВСУ.
Начало 2024 года ознаменовалось подготовить армию к наступлению. Сейчас же, когда экс-глава Минобороны Сергей Шойгу завершил выполнение всех ключевых задач и ушел с поста, пришло время основательной чистки рядов генералов — Россия вышла из кризиса и ареста десятка высокопоставленных чинов практически не заметит.
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