«Новый подход»: Экс-глава ЦБ Дубинин ждет от Белоусова «сильного» регулирования
Андрей Белоусов имеет большой служебный опыт, при этом кандидатура экономиста на пост главы Минобороны не является традиционной для российских порядков, отметил в эфире НСН Сергей Дубинин.
Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на пост главы Минобороны, является сторонником сильного государственного регулирования экономики, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в разговоре с НСН.
Ранее президент Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России. В свою очередь, занимавшего пост главы Минобороны Сергея Шойгу Путин назначил секретарем Совета безопасности. Дубинин отметил, что, как и многие, удивлен такому решению.
«Мы знакомы как экономисты, исследователи. Белоусов очень квалифицированный экономист, имеющий научный исследовательский опыт и административный, служебный очень большой опыт. Но, честно говоря, я сильно удивлен такому назначению, которое не является традиционным для российских порядков. Обычно министрами оборонного ведомства, еще во времена Российской империи, становились военные люди. Ну что ж, новый подход… Могу отметить также, что господин Белоусов всегда был сторонником достаточно сильного государственного регулирования экономики, рассматривал это как нормальный для развивающегося рынка подход. Поэтому в военно-промышленном комплексе, наверное, административное регулирование вполне уместно», – сказал Дубинин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что назначение Белоусова на должность главы МО РФ не изменит военную составляющую, поскольку она находится в распоряжении Генштаба. Он отметил, что возглавить военное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций», передает «Радиоточка НСН».
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