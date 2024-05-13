«Новый подход»: Экс-глава ЦБ Дубинин ждет от Белоусова «сильного» регулирования

Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на пост главы Минобороны, является сторонником сильного государственного регулирования экономики, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в разговоре с НСН.

Ранее президент Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России. В свою очередь, занимавшего пост главы Минобороны Сергея Шойгу Путин назначил секретарем Совета безопасности. Дубинин отметил, что, как и многие, удивлен такому решению.