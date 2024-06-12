СМИ: Второго фигуранта дела Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий

С. В. Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Он пока не подал апелляционную жалобу, оспаривающую его арест.

Ранее стало известно, что по делу арестован еще один фигурант. Его показания также легли в основу дела.

Генерала Попова арестовали по обвинению в мошенничестве. Его подозревают в хищении более 130 млн рублей. По версии следствия, он украл изделия из металлопроката, закупленных для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Генералу грозит до 10 лет тюрьмы, свою вину Попов не признает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

