СМИ: Второго фигуранта дела Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий
Следствие предъявило обвинение второму фигуранту уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, сообщает ТАСС.
С. В. Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Он пока не подал апелляционную жалобу, оспаривающую его арест.
Ранее стало известно, что по делу арестован еще один фигурант. Его показания также легли в основу дела.
Генерала Попова арестовали по обвинению в мошенничестве. Его подозревают в хищении более 130 млн рублей. По версии следствия, он украл изделия из металлопроката, закупленных для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Генералу грозит до 10 лет тюрьмы, свою вину Попов не признает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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