В Европе реален риск дальнейшего распространения опасной «супербактерии» Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам и другим антибиотикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ рассказали, что рост количества случаев согласуется с распространением устойчивых штаммов в медучреждениях, а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает вероятность их дальнейшего распространения в странах ЕС и Европейской экономической зоны как высокую. Отмечается, что особенно это касается несущих генетические маркеры повышенной вирулентности штаммов.