В ВОЗ предупредили о риске распространения опасной «супербактерии» в Европе
В Европе реален риск дальнейшего распространения опасной «супербактерии» Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам и другим антибиотикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ рассказали, что рост количества случаев согласуется с распространением устойчивых штаммов в медучреждениях, а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает вероятность их дальнейшего распространения в странах ЕС и Европейской экономической зоны как высокую. Отмечается, что особенно это касается несущих генетические маркеры повышенной вирулентности штаммов.
В организации добавили, что основную обеспокоенность вызывает распространение бактерий в больницах и других медучреждениях. Известно, что в ЕС пока лишь на низком уровне выявляют эти устойчивые бактерии среди сельскохозяйственных животных, которые предназначены для производства продуктов питания.
До этого издание Politico писало, что число случаев заражения крови, вызванных устойчивой к карбапенемам Klebsiella pneumoniae, в 2019-2025 годах выросло на 72%. Уточняется, что летальность при инфекциях, вызванных этой бактерией, обычно составляет от 40% до 70%.
Ранее в ВОЗ заявили, что лучшим способом защиты от гриппа является ежегодная вакцинация, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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