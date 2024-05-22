«Честный служака»: Генералы и военкоры не верят в виновность экс-командующего Попова
У прослужившего всю жизнь Родине генерала на сегодняшний день нет ничего, отверг обвинения в хищениях в адрес Ивана Попова его адвокат. Знающие Попова военные говорят, что он не врал - а это то, чего требует новый министр обороныю.
Арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подтвердили в 235-м Гарнизонном военном суде. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Сообщается, что Попов был арестован 17 мая на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе суда также уточнили, что расследованием дела занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета России.
По версии следствия, Попов виновен в провале подготовки укреплений во время активных боевых действий на запорожском направлении в зоне СВО. Он якобы незаконно реализовал за 100 млн рублей 2000 тонн металлоконструкций, которые были предназначены для постройки оборонительных сооружений.
Попов вину не признал. «Его материальное благосостояние даже близко не согласуется с тем, о чем пишут сейчас каналы. У человека, прослужившего всю жизнь в армии и отдавшего всего себя родине, на сегодняшний день нет ничего», - заявил изданию Baza адвокат опального генерала Сергей Буйновский.
СМЕСТИЛИ ЗА ПРАВДУ?
По версии самого Попова, его сместили с должности главнокомандующего после доклада начальнику Генштаба о проблемах с ротацией и снабжением в июле 2023 года. После этого генерала откомандировали в объединенную группировку войск «Хмеймим» в Сирии. Затем Попов вернулся в Россию и через некоторое время был арестован. Арест провели на фоне смены министра обороны РФ и уголовных дел о коррупции против замов экс-министра Шойгу - Тимура Иванова и главного кадровика ведомства Сергея Кузнецова.
Другие бывшие командующие 58-й армией (ныне депутаты Госдумы) Андрей Картаполов и Андрей Гурулев отказались в интервью Telegram-каналу SHOT комментировать претензии правоохранительных органов к Попову.
Не верят в виновность своего начальника и сами солдаты: по их словам, Попов — не штабной, а боевой генерал, который воевал наравне с рядовыми солдатами, а такой человек, по мнению военнослужащих, не будет воровать у своих же.
«НЕ ВЕРИМ!»
И ладно бы только адвокат и подчиненные Попова — убежденных в невиновности Попова более чем достаточно. Так, экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН подтвердил, что Попов не способен на подобное преступление.
«Я знал Попова как грамотного, способного, умелого командира. Я его знаю достаточно давно. Я даже не знал о задержании и обвинениях. Для меня это крайне удивительно и неприятно. Насколько я знаю Попова, он не способен на подобное, тем более в то время, когда был такой тяжелый момент. Там просто не до того было! Не верю я в это, не могу, для меня это просто крайне удивительно», — отметил он.
Высказался в интервью Telegram-каналу SHOT в поддержку Попова и депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, Попову не нужно было использовать металлоконструкции, поскольку для возведения дотов и дзотов требуются железобетон, грунт и дерево.
Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале также усомнился в виновности Попова. Он назвал арестованного генерала своим другом и «служакой», которого нельзя упрекнуть в меркантильности.
«Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника», — напомнил военкор, заявив, что хотел бы видеть Попова в строю. Сладков также подчеркнул, что арестованному можно было бы «простить безжалостную правду» о положении дел в армии. «Уверен, что разберутся, не казнят», — резюмировал он.
Не поверил в виновность опального генерала и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил, что знает Попова «как честного, достойного и порядочного русского офицера, боевого генерала, которого застать в штабе было намного сложнее, чем на передовой». Рогов подтвердил, что Попов требовательно и строго к выполнению поручений, а подчиненные видели от него заботу и уважение.
«Не могу найти ответ на вопрос — как можно было бы украсть 2000 тонн металла, да ещё и с передовой таким образом, чтобы об этом не стало широко известно?» — заявил Рогов. Смутило его и то, что Попов пошел на конфликт с руководством Минобороны России, открыто говоря о проблемах, а не предоставляя приукрашенные отчеты.
«По сути, Иван Иванович воплотил в жизнь формулу "Ошибаться можно, врать — нельзя!" за год до того, как это стало официальным мейнстримом в МО РФ», — заявил глава движения «Мы вместе с Россией», выразив уверенность, что в скором времени справедливость восторжествует, а истину обязательно установят.
Девиз о том, что врать нельзя, в середине мая провозгласил новый министр обороны РФ, экономист Андрей Белоусов.
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