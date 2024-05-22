«Честный служака»: Генералы и военкоры не верят в виновность экс-командующего Попова

Арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подтвердили в 235-м Гарнизонном военном суде. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Попов был арестован 17 мая на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе суда также уточнили, что расследованием дела занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, Попов виновен в провале подготовки укреплений во время активных боевых действий на запорожском направлении в зоне СВО. Он якобы незаконно реализовал за 100 млн рублей 2000 тонн металлоконструкций, которые были предназначены для постройки оборонительных сооружений.

Попов вину не признал. «Его материальное благосостояние даже близко не согласуется с тем, о чем пишут сейчас каналы. У человека, прослужившего всю жизнь в армии и отдавшего всего себя родине, на сегодняшний день нет ничего», - заявил изданию Baza адвокат опального генерала Сергей Буйновский.