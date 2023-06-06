«Попутали берега»: Зачем ВСУ взорвали Каховскую ГЭС
Прорыв дамбы в Херсонской области усложнил жизнь населению левого берега Днепра. О последствиях взрыва гидроэлектростанции - в материале НСН.
Во вторник, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом.
Чуть позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений Каховской ГЭС и последующее затопление значительных территорий «очередным террористическим преступлением киевского режима».
БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ НА ПРУДУ
После разрушения плотины Каховской ГЭС вода бурлящим потоком разлилась по близлежащим населенным пунктам, прогнав людей, которых в быстром темпе пришлось эвакуировать властям. Потоки с ГЭС привели с собой бобров и лебедей, которые быстро освоились в новых городских реках.
Член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в интервью НСН заявил, что наводнение в районе Каховской ГЭС успокоится примерно через двое суток.
«Вода будет проливаться до тех пор, пока это водохранилище не опорожнится до отметки, на которой находится гребень водосливных отверстий. На сегодняшний день струя хлещет метра два-три. Когда вода вся эта схлынет, тогда и наводнение утихомирится. На это нужно около двух суток. Наводнение будет серьезным, волны могут достигать пяти-восьми метров. Не знаю, о чем думали нацисты, взрывая дамбу, так как правый берег тоже будет затоплен. Они, конечно, о людях не думают. Им лишь бы напакостить или отвлечь внимание от наступления их. Как фашисты поступают! Мы восстановим все это. Конечно, денег стоить будет, на зато будет новая ГЭС», - сообщил собеседник НСН.
ПОДРВАЛИ ИЗ-ЗА НЕУДАЧ
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Украина взорвала ГЭС из-за неудач на фронте.
«Наступление украинских войск терпит крах, ВСУ несут серьезные потери. Украинское командование понимает, что Россия, возможно, приступит к форсированию Днепра или иным действиям. Поэтому украинская армия привела в действие этот план по взрыву на Каховской ГЭС», — отметил он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС направлена на создание перебоев с водой в Крыму.
Власти Крыма вскоре заверили всех, что у них прекрасный водный баланс: ни подтоплений, ни дефицита жидкостей не ожидается.
ОРУЖИЕ ВОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ
Эколог, доцент МГУ Алексей Медведков отметил, что при полном спуске Каховского водохранилища будут оголены донные отложения, которые накапливались почти 70 лет. Это тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и прочее.
По словам заместителя главы администрации Новой Каховки Сергея Дмитриева, в городе есть риск заражения воды из-за затопления кладбища после ЧС с ГЭС.
«Самое ужасное, что уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения», - сказал он в эфире «Радио России».
ТЫ НЕСИ МЕНЯ В ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале указала, что выводы о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС западные страны сделали менее чем за пару часов после инцидента. В этой связи она поинтересовалась, почему же диверсии на газопроводах «Северный поток» расследуются так долго.
Заседание СБ ООН по Украине ожидается в 23:00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовет заседание Совета безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Украинская сторона также запросила консультации в ООН, передает «Радиоточка НСН».
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