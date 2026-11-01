Ушаков пригласил Зеленского на переговоры с Путиным в Москве

Зеленский передает сигналы через различные источники, напомнил помощник президента РФ. Ушаков уточнил, что если глава киевского режима желает провести переговоры с российским лидером, то может приехать в Москву.

Кроме того, он допустил, что Путин может ответить на звонок Зеленского, если тот ему позвонит. Ушаков подчеркнул, что российский президент никогда не отказывался от разговоров с лидером Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо приехать в РФ, если он хочет встретиться с Владимиром Путиным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».