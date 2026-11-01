Ушаков пригласил Зеленского на переговоры с Путиным в Москве
Помощник российского лидера Юрий Ушаков пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом Ушаков заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
Зеленский передает сигналы через различные источники, напомнил помощник президента РФ. Ушаков уточнил, что если глава киевского режима желает провести переговоры с российским лидером, то может приехать в Москву.
Кроме того, он допустил, что Путин может ответить на звонок Зеленского, если тот ему позвонит. Ушаков подчеркнул, что российский президент никогда не отказывался от разговоров с лидером Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо приехать в РФ, если он хочет встретиться с Владимиром Путиным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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