Всего в субботу митинги прошли в 34 городах ФРГ. По данным ТАСС, 31 октября они были в Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте. К тому же на улицы в Германии вышли левые и пропалестинские активисты.

Отмечается, что в некоторых немецких городах манифестанты перешли к столкновениям с полицией. В Берлине протестующие взрывали петарды у станции метро «Розенталерплац», а в Гамбурге участники протестных акций подожгли несколько пластиковых строительных ограждений. Сообщается о задержаниях.

В западном городе Кельн полиция открыла огонь из водяных пушек для разгона толпы, заявив, что протестующие стреляли в офицеров фейерверками. В Берлине участники митинга бросали в полицейских бутылки и яйца. Они подожгли баррикады в Гамбурге, полиция применяла перцовый газ против демонстрантов в некоторых местах, пишет Bild.