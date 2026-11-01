Теперь Германия: Почему молодежь ФРГ устроила «хаос Мерца»
Митинги прошли в более чем 30 немецких городах.
Протестные акции молодежи не утихают в Европе. На этот раз беспорядки вспыхнули в Германии. Там молодые протестующие вновь выступили за сокращение военных расходов в пользу социальных программ, в частности образовательных, и даже потребовали отставки немецкого канцлера Фридриха Мерца.
ПРОТЕСТЫ В ГЕРМАНИИ
Накануне в Германии произошли столкновения между полицией и участниками молодежного движения «Поколение Z решает». Протестующие призывали к кардинальному пересмотру бюджетной политики. Они считают, что властям необходимо отказаться от наращивания военных расходов за счет сокращения соцпрограмм. Кроме того, митингующие потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца, пишет РИА Новости.
Организаторы молодежных шествий сообщили, что вечером 31 октября по состоянию на 20:00 число демонстрантов превысило отметку в 100 тысяч человек, но при подсчете не учитывались данные из примерно шести-восьми городов. Известно, что всего для участия в акции регистрировались 184,4 тысячи человек.
Всего в субботу митинги прошли в 34 городах ФРГ. По данным ТАСС, 31 октября они были в Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте. К тому же на улицы в Германии вышли левые и пропалестинские активисты.
Отмечается, что в некоторых немецких городах манифестанты перешли к столкновениям с полицией. В Берлине протестующие взрывали петарды у станции метро «Розенталерплац», а в Гамбурге участники протестных акций подожгли несколько пластиковых строительных ограждений. Сообщается о задержаниях.
В западном городе Кельн полиция открыла огонь из водяных пушек для разгона толпы, заявив, что протестующие стреляли в офицеров фейерверками. В Берлине участники митинга бросали в полицейских бутылки и яйца. Они подожгли баррикады в Гамбурге, полиция применяла перцовый газ против демонстрантов в некоторых местах, пишет Bild.
В Берлине безопасность обеспечивали примерно 1,5 тысячи полицейских, пишет ТАСС. Организаторы перед началом акций неоднократно подчеркивали, что выступают исключительно за мирный протест, и предостерегали от провокаций, но правоохранители не исключили, что демонстрации могут перерасти в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. Дело в том, что время проведения акций совпало с празднованием Хэллоуина, который отмечается в ночь на 1 ноября.
Кроме того, в полиции рассказали, что в соцсетях некоторые экстремистские группировки, в частности, левого толка, призывали своих сторонников присоединиться к демонстрациям. В этой связи правоохранительные органы по всей стране оказались в состоянии повышенной готовности.
ПОГРОМЫ
Отмечается, что многие модные бутики в Берлине и других городах закрыли витрины деревянными досками в преддверии протестов, опасаясь погромов, как во Франции. По данным Reuters, во Франкфурте были разграблены минимум два магазина, когда протесты переросли в насилие, еще несколько были повреждены, а полиция пыталась взять ситуацию под контроль.
Согласно информации DPA, несколько человек ворвались в магазины, украв кроссовки и другие вещи. Кроме того, был атакован оружейный магазин. К тому же полиция сообщила, что в нескольких торговых точках были разбиты окна. Известно, что большой контингент полиции развернули в районе торговой улицы Цайл во Франкфурте, где ночью 1 ноября прошли столкновения протестующих с правоохранителями.
Накануне вечером министр внутренних дел Германии Роман Позек сообщил, что несколько полицейских получили ранения, пишет «Российская газета».
«Мы предполагаем, что к демонстрантам присоединилось около 100 преступников, мотивированных левым экстремизмом. Они массово нападали на полицию, бросая в нее бутылки, камни и пиротехнику», - заявил он.
ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТОВ
Среди основных требований участников протестов были реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в ФРГ обязательной военной службы, пишет The Guardian.
Один из участников протестной акции в Берлине поделился с РИА Новости, что перспективы возвращения в Германии обязательной воинской повинности вызывают панические настроения у немецких студентов, которые не желают становиться частью военной машины ФРГ. По его словам, для его сверстников возможность принудительного призыва является одной из самых обсуждаемых и пугающих тем.
Молодой человек уточнил, что новое немецкое поколение выросло в совершенно иных условиях и не хочет жертвовать своими планами на жизнь ради геополитических интересов политиков Германии. Он отметил, что молодежь чувствует себя преданной руководством ФРГ. По его словам, в то время как юношам и девушкам обещали возможности для саморазвития, нынешний кабинет министров перекраивает бюджет в пользу оборонного сектора.
До этого депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер в беседе с НСН говорил, что протесты в странах Европы являются предупреждающим сигналом, так как во многих европейских странах растет недовольство экономической ситуацией и действиями политиков, по его словам, напряженная социальная и политическая ситуация сохраняется во Франции, Италии, Испании и Бельгии.
«Рост стоимости жизни, высокие цены на жилье и, в особенности, дорогая энергия могут в любой момент спровоцировать новые протесты. Однако необходимо проводить четкое различие: не всякие беспорядки являются социальным протестом. Это серьезный предупреждающий сигнал. Во многих европейских странах растет недовольство экономической ситуацией и действиями политического руководства. Все больше людей считают, что их проблемы не воспринимаются всерьез. При этом причины и формы протестов в разных странах различаются», - уточнил он.
«ХАОС МЕРЦА»
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне в Германии «хаосом Мерца».
«Хаос Мерца из-за его нежелания признавать и исправлять ошибки», - написал российский политик в Сети.
Недовольство правление Фридриха Мерца в Германии растет давно. При этом Ульрих Зингер в разговоре с НСН заметил, что правящие партии ФРГ оказались в тупике, поскольку у них нет кандидата, который мог бы заменить растерявшего доверие избирателей канцлера.
«Многие немцы хотели бы, чтобы канцлером был другой человек. Мерц считается чересчур надменным, не умеет доносить свою политику в массы, он обижается на все, если дела не идут так, как он хочет, где-то капризничает. Но тут вопрос в том, что канцлера можно снять, если немецкий народ, грубо говоря, возьмет в руки вилы и пойдет делать революцию, но такого в истории Германии не было. Сейчас представить такое невозможно, поэтому уход канцлера может определиться только его собственным решением», - объяснил он в интервью НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Швейцарии крайне левые радикалы устроили беспорядки на праздновании Хэллоуина в Цюрихе.
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