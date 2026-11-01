МО: Силы ПВО сбили более 390 БПЛА ВСУ
Российские силы ПВО ликвидировали 391 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА. Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 139 районах.
Ранее в Минобороны объявили, что российские военные поразили объекты управления движением на ж/д станции в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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