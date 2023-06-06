«Химическая бомба»: Эколог заявил об опасности спуска Каховского водохранилища

Эколог, доцент МГУ Алексей Медведков заявил, что при полном спуске Каховского водохранилища будут оголены донные отложения, сообщает РИА Новости.

В Новокаховском городском округе ввели местный режим ЧС

По его словам, они содержат опасные вещества, которые накапливались почти 70 лет. Это тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и прочее.

«Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения... они будут пылить и размываться потоком... Вот это настоящая химическая бомба», - заключил Медведков.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что в результате разрушения Каховской ГЭС был затоплен город Новая Каховка в Херсонской области, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео / соцсети
ТЕГИ:УкраинаГЭСЭкологиЭкология

Горячие новости

Все новости

партнеры