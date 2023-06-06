«Химическая бомба»: Эколог заявил об опасности спуска Каховского водохранилища
Эколог, доцент МГУ Алексей Медведков заявил, что при полном спуске Каховского водохранилища будут оголены донные отложения, сообщает РИА Новости.
По его словам, они содержат опасные вещества, которые накапливались почти 70 лет. Это тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и прочее.
«Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения... они будут пылить и размываться потоком... Вот это настоящая химическая бомба», - заключил Медведков.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что в результате разрушения Каховской ГЭС был затоплен город Новая Каховка в Херсонской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru