«Химическая бомба»: Эколог заявил об опасности спуска Каховского водохранилища

По его словам, они содержат опасные вещества, которые накапливались почти 70 лет. Это тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и прочее.

«Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения... они будут пылить и размываться потоком... Вот это настоящая химическая бомба», - заключил Медведков.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что в результате разрушения Каховской ГЭС был затоплен город Новая Каховка в Херсонской области, сообщает RT.

