ВС РФ поразили объекты управления движением на ж/д станции в Сумской области

За ночь 1 ноября российские военные дронами поразили объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Там уточнили, что объекты обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины.

Кроме того, добавили в Минобороны, на переходе морем в 69 км юго-западнее Одессы ВС РФ ликвидировали морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы для ВСУ. В ведомстве также рассказали, что расчет «Торнадо-С» группировки «Север» уничтожил склад боеприпасов и логистический узел ВСУ в Харьковской области.

Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 1 ноября российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 235 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
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