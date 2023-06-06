Власти сообщили о затоплении Новой Каховки
Новая Каховка затоплена после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил глава города Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия-1».
«Город затоплен», — отметил градоначальник.
Ранее из-за ударов по Каховской ГЭС были разрушены задвижки и зафиксирован неконтролируемый сброс воды ниже по течению. По данным экстренных служб, разрушена половина пролетов станции. В населенных пунктах в районе ЧП поднимается уровень воды, в некоторых ведется эвакуация населения. В Новокаховском городском округе объявлен режим ЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru