Власти сообщили о затоплении Новой Каховки

«Город затоплен», — отметил градоначальник.

Ранее из-за ударов по Каховской ГЭС были разрушены задвижки и зафиксирован неконтролируемый сброс воды ниже по течению. По данным экстренных служб, разрушена половина пролетов станции. В населенных пунктах в районе ЧП поднимается уровень воды, в некоторых ведется эвакуация населения. В Новокаховском городском округе объявлен режим ЧС.

