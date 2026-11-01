В Нижегородской области при атаке свыше 100 БПЛА ВСУ пострадало предприятие
В Нижегородской области в Кстовском районе в результате атаки свыше 100 украинских беспилотников было значительно повреждено промпредприятие. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, массированная атака ВСУ произошла ночью и утром воскресенья. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, уточнил политик.
На местах ЧП работают спасательные службы. Никитин предупредил, что во время проведения восстановительных работ возможно временное отключение электричества, снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках коммунальных сетей, снабжающих жилые дома.
СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 1 ноября российские силы ПВО сбили над территорией страны 235 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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