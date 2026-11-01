В Нижегородской области при атаке свыше 100 БПЛА ВСУ пострадало предприятие

В Нижегородской области в Кстовском районе в результате атаки свыше 100 украинских беспилотников было значительно повреждено промпредприятие. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, массированная атака ВСУ произошла ночью и утром воскресенья. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, уточнил политик.