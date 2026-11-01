В Нижегородской области при атаке свыше 100 БПЛА ВСУ пострадало предприятие

В Нижегородской области в Кстовском районе в результате атаки свыше 100 украинских беспилотников было значительно повреждено промпредприятие. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, массированная атака ВСУ произошла ночью и утром воскресенья. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, уточнил политик.

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На местах ЧП работают спасательные службы. Никитин предупредил, что во время проведения восстановительных работ возможно временное отключение электричества, снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках коммунальных сетей, снабжающих жилые дома.

СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 1 ноября российские силы ПВО сбили над территорией страны 235 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьВСУАтакаБеспилотники

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