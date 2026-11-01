Туск: КС Польши атаковали с помощью российских ботов
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в рамках конфликта вокруг Конституционного трибунала его оппоненты пользуются поддержкой со стороны российских ботов. Соответствующее обращение главы правительства Польши выложено на его странице в одной из соцсетей.
Политик считает, что в стране много лет существуют организации, желающие уничтожения демократии и верховенства закона.
«Результат один, и неслучайно они находят поддержку среди пророссийских сил в мире», - сказал Туск.
Он добавил, что оппозиция «дождалась публичных комплиментов от главного идеолога Кремля». Однако о ком именно речь, Туск не рассказал. При этом глава правительства Польши заявил, что президент страны Кароль Навроцкий и оппозиционная партия «Право и справедливость» прибегают к насилию против членов Конституционного трибунала, разрушая правовое государство, пишет Wiadomosci.
Ранее политолог Вадим Сипров предположил, что за попыткой госпереворота в Польше могли стоять США и Евросоюз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СФР: Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек
- Стала известна дата прощания с бэк-вокалистом группы «Любэ» Тарасовым
- Ушаков пригласил Зеленского на переговоры с Путиным в Москве
- В Турции ввели запрет на доступ в соцсети детям до 15 лет
- МО: Силы ПВО сбили более 390 БПЛА ВСУ
- В Москве суд заочно арестовал экс-замначальника Генштаба ВСУ Артеменко
- Туск: КС Польши атаковали с помощью российских ботов
- В Нижегородской области при атаке свыше 100 БПЛА ВСУ пострадало предприятие
- В Швейцарии произошли массовые беспорядки леворадикалов
- ВС РФ поразили объекты управления движением на ж/д станции в Сумской области