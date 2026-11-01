Туск: КС Польши атаковали с помощью российских ботов

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в рамках конфликта вокруг Конституционного трибунала его оппоненты пользуются поддержкой со стороны российских ботов. Соответствующее обращение главы правительства Польши выложено на его странице в одной из соцсетей.

Политик считает, что в стране много лет существуют организации, желающие уничтожения демократии и верховенства закона.

Германия или США? Кто стоит за госпереворотом в Польше

«Результат один, и неслучайно они находят поддержку среди пророссийских сил в мире», - сказал Туск.

Он добавил, что оппозиция «дождалась публичных комплиментов от главного идеолога Кремля». Однако о ком именно речь, Туск не рассказал. При этом глава правительства Польши заявил, что президент страны Кароль Навроцкий и оппозиционная партия «Право и справедливость» прибегают к насилию против членов Конституционного трибунала, разрушая правовое государство, пишет Wiadomosci.

Ранее политолог Вадим Сипров предположил, что за попыткой госпереворота в Польше могли стоять США и Евросоюз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Newspix via ZUMA Press/ТАСС
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