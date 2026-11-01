Туск: КС Польши атаковали с помощью российских ботов

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в рамках конфликта вокруг Конституционного трибунала его оппоненты пользуются поддержкой со стороны российских ботов. Соответствующее обращение главы правительства Польши выложено на его странице в одной из соцсетей.

Политик считает, что в стране много лет существуют организации, желающие уничтожения демократии и верховенства закона.