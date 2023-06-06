Захарова указала на слишком медленное расследование диверсий на «Северных потоках»

Официальный предствитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале указала, что выводы о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС западные страны сделали менее чем за пару часов после инцидента.

В Кремле отвергли обвинения в причастности России к подрыву Каховской ГЭС

В этой связи она поинтересовалась, почему же диверсии на газопроводах «Северный поток» расследуются так долго.

«Скоро уже год со дня теракта, но западные режимы, вовлечённые в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат», - подчеркнула Захарова.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия намерена созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с ЧП на Каховской ГЭС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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