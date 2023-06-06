Небензя: Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовет заседание Совета безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в ночь на 6 июня. Причиной разрушения конструкции Каховской ГЭС стали многочисленные удары со стороны ВСУ, сообщает RT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно отвергают обвинения в причастности России к подрыву Каховской ГЭС. По его словам, это преднамеренная диверсия Киева, предпринятая в связи с безуспешными попытками наступления со стороны ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru