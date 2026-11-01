В Швейцарии произошли массовые беспорядки леворадикалов
В Швейцарии крайне левые радикалы устроили массовые беспорядки во время празднования Хэллоуина в Цюрихе. Об этом сообщает газета 20 Minuten.
Согласно информации источника, мероприятие проходило мирно, пока к нему не присоединились активисты, выступающие против войны в секторе Газа, полиции и подъема фашизма.
Между правоохранителями и митингующими произошли стычки. Отмечается, что демонстранты возводили баррикады и поджигали их, а также бросали в силовиков бутылки. В ответ на это полицейские применили водометы и слезоточивый газ. В статье указано, что материальный ущерб от погромов в Цюрихе может исчисляться десятками тысяч евро.
В последнее время страны Европы охватила волна протестов. Начавшись с демонстраций школьников и студентов, недовольных проблемами в сфере образования, они переросли в многотысячные акции. Протестующие обвиняют власти в росте цен, недоступности жилья и чрезмерных военных расходах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в интервью НСН заявил, что протесты в странах Европы являются предупреждающим сигналом, так как там растет недовольство экономической ситуацией и действиями политиков, напряженная социальная и политическая ситуация сохраняется во Франции, Италии, Испании и Бельгии.
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