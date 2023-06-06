«Инфраструктура позволяет»: Крыму не грозит дефицит воды из-за подрыва ГЭС
Зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко рассказала НСН о готовности жителей полуострова к различным испытаниям.
Инфраструктура Крыма справится с водоснабжением жителей и фермеров, полуостров за девять лет адаптировался к периодическим «сюрпризам» от соседей из Украины. Об этом в разговоре с НСН заявила зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после разрушения створок Каховской ГЭС угрозы затопления полуострова нет, но есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. При этом водохранилища заполнены примерно на 80%, и с дефицитом питьевой воды жители полуострова не столкнутся.
«Крым жил девять лет без канала. Спасибо Украине, которая «отрезала» нам воду еще в 2014 году. Мы привыкли жить без него. Вся инфраструктура полуострова подстроена под то, чтобы нормально обеспечить и сельскохозяйственные угодия, и питьевую воду. Эти мелкие подлости не повлияют на жизнь крымчан. Мы привыкли жить в таких условиях. Нас постоянно проверяют на прочность. То воду выключат, то свет. Жители полуострова выдержали все удары, развиваются и будут развиваться впредь», - сказала Пономаренко.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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