Умер бэк-вокалист «Любэ» Тарасов

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова. Светлая память», - говорится в публикации.

В группе выразили соболезнования родным и близким артиста.

Алексей Тарасов вошел в состав «Любэ» в 1989 году и с того момента кроме вокала, периодически отвечал за перкуссию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

