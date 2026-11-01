Умер бэк-вокалист «Любэ» Тарасов

Ушел из жизни бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов. Об этом говорится в Telegram-канале коллектива.

Музыканту было 64 года.

Умер сооснователь группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова. Светлая память», - говорится в публикации.

В группе выразили соболезнования родным и близким артиста.

Алексей Тарасов вошел в состав «Любэ» в 1989 году и с того момента кроме вокала, периодически отвечал за перкуссию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры