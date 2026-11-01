Умер бэк-вокалист «Любэ» Тарасов
1 ноября 202611:01
Екатерина Галайда-Перера
Ушел из жизни бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов. Об этом говорится в Telegram-канале коллектива.
Музыканту было 64 года.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова. Светлая память», - говорится в публикации.
В группе выразили соболезнования родным и близким артиста.
Алексей Тарасов вошел в состав «Любэ» в 1989 году и с того момента кроме вокала, периодически отвечал за перкуссию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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