Аксенов: Из-за разрушения Каховской ГЭС угрозы подтопления в Крыму нет

Он отметил, что есть риск того, что Северо-Крымский канал начнет мелеть. При этом Аксенов указал, что запасов воды в канале около 40 миллионов кубометров. Питьевой воды более чем достаточно, подчеркнул он.

Глава Крыма добавил, что начались работы по минимизации потерь воды в канале.

Ранее, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом, сообщает «Радиоточка НСН».

