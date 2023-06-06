Аксенов: Из-за разрушения Каховской ГЭС угрозы подтопления в Крыму нет

Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) угрозы подтопления в Крыму нет. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Смывает войска!»: Стрелков назвал преимущества подрыва Каховской ГЭС для ВСУ

Он отметил, что есть риск того, что Северо-Крымский канал начнет мелеть. При этом Аксенов указал, что запасов воды в канале около 40 миллионов кубометров. Питьевой воды более чем достаточно, подчеркнул он.

Глава Крыма добавил, что начались работы по минимизации потерь воды в канале.

Ранее, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ГЭСКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры