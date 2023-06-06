Аксенов: Из-за разрушения Каховской ГЭС угрозы подтопления в Крыму нет
Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) угрозы подтопления в Крыму нет. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что есть риск того, что Северо-Крымский канал начнет мелеть. При этом Аксенов указал, что запасов воды в канале около 40 миллионов кубометров. Питьевой воды более чем достаточно, подчеркнул он.
Глава Крыма добавил, что начались работы по минимизации потерь воды в канале.
Ранее, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru