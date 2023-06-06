В Кремле назвали цель подрыва Украиной Каховской ГЭС

Одна из целей подрыва Каховской ГЭС направлена на создание перебоев с водой в Крыму, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды», - сказал Песков.

Доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что наводнение в районе Каховской гидроэлектростанции успокоится примерно через двое суток.

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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