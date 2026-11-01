В Москве суд заочно арестовал экс-замначальника Генштаба ВСУ Артеменко

В Москве суд заочно арестовал экс-замначальника генштаба ВСУ Артура Артеменко. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным судебных материалов, именно по его указаниям из-за обстрелов в 2017-2019 годах на Донбассе пострадали и погибли 222 человека, в том числе 17 детей.

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Согласно судебным материалам, Артеменко инкриминируют часть 1 статьи 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны). До этого издание со ссылкой на информацию из базы розыска МВД России писало, что его объявили в розыск. В Следственном комитете РФ уточнили, что Артеменко заочно предъявили обвинение.

Согласно версии следствия, с февраля 2017 года по июль 2019-го он, занимая должность замначальника генштаба ВСУ, указывал украинским военным обстреливать Донбасс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:РозыскДонбассАрестСудВСУ

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