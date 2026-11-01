В Москве суд заочно арестовал экс-замначальника Генштаба ВСУ Артеменко

Согласно судебным материалам, Артеменко инкриминируют часть 1 статьи 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны). До этого издание со ссылкой на информацию из базы розыска МВД России писало, что его объявили в розыск. В Следственном комитете РФ уточнили, что Артеменко заочно предъявили обвинение.

Согласно версии следствия, с февраля 2017 года по июль 2019-го он, занимая должность замначальника генштаба ВСУ, указывал украинским военным обстреливать Донбасс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».