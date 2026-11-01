В Турции ввели запрет на доступ в соцсети детям до 15 лет
В Турции с 1 ноября вступил в силу запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет.
Министр по делам семьи и соцслужб Махинур Гекташ говорила, что дети в возрасте до 15 лет не смогут открыть аккаунты в соцсетях, а процесс проверки возраста пользователей уже имеющихся аккаунтов пройдет до 31 марта 2027 года. Отмечается, что в переходный период руководство соцсетей будет постепенно закрывать уже имеющиеся детские аккаунты.
Теперь в Турции для доступа в соцсеть пользователям необходимо будет пройти проверку личности в госсервисе e-Devlet, после чего они смогут получить цифровой токен с информацией о возрасте гражданина. При этом, если пользователю меньше 15 лет, доступ в соцсети будет запрещен.
Подростки в возрасте от 15 до 18 лет, смогут входить в соцсеть, но на их действия наложат ограничения. Например, переписка будет возможна только со страницами друзей, будет запрещено вести прямые трансляции. Кроме того, такие пользователи не будут видеть рекламу «для взрослых». За нарушение запрета предусмотрены санкции как для тех, кто зарегистрирует профиль для подростка, так и для самих соцсетей, пишет РИА Новости.
Между тем, турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю рассказал изданию, что посещающие Турцию с коротким визитом иностранцы смогут получить доступ к соцсетям, указав паспортные данные на портале.
До этого министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу аргументировал ввод запрета на соцсети для детей до 15 лет тем, что несовершеннолетним следует больше заниматься уроками. При этом он подчеркнул, что речь не идет о запрете на использование интернета. Кроме того, министр юстиции Акын Гюрлек в феврале объявил, что турецкие власти планируют ввести изменения в законодательство, в соответствии с которыми анонимные профили в соцсетях будут запрещены.
Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что родители проигрывают соцсетям в борьбе за внимание и общение с детьми, начиная с детского возраста, что в будущем приводит к депрессии.
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