В Турции ввели запрет на доступ в соцсети детям до 15 лет

В Турции с 1 ноября вступил в силу запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет.

Министр по делам семьи и соцслужб Махинур Гекташ говорила, что дети в возрасте до 15 лет не смогут открыть аккаунты в соцсетях, а процесс проверки возраста пользователей уже имеющихся аккаунтов пройдет до 31 марта 2027 года. Отмечается, что в переходный период руководство соцсетей будет постепенно закрывать уже имеющиеся детские аккаунты.

Теперь в Турции для доступа в соцсеть пользователям необходимо будет пройти проверку личности в госсервисе e-Devlet, после чего они смогут получить цифровой токен с информацией о возрасте гражданина. При этом, если пользователю меньше 15 лет, доступ в соцсети будет запрещен.