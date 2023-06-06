После разрушения Каховской ГЭС эвакуировали около 900 человек

Он уточнил, что были вывезены все гражданские, находившиеся непосредственно на береговой линии. По его словам, их разместят в пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не планируют вводить режим ЧС в связи разрушением Каховской ГЭС, сообщает RT.