После разрушения Каховской ГЭС эвакуировали около 900 человек

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире «Первого канала» заявил, что после разрушения Каховской ГЭС из прибрежных населённых пунктов Херсонской области были эвакуированы около 900 человек.

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Он уточнил, что были вывезены все гражданские, находившиеся непосредственно на береговой линии. По его словам, их разместят в пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не планируют вводить режим ЧС в связи разрушением Каховской ГЭС, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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