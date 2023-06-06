После разрушения Каховской ГЭС эвакуировали около 900 человек
6 июня 202315:35
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире «Первого канала» заявил, что после разрушения Каховской ГЭС из прибрежных населённых пунктов Херсонской области были эвакуированы около 900 человек.
Он уточнил, что были вывезены все гражданские, находившиеся непосредственно на береговой линии. По его словам, их разместят в пунктах временного размещения (ПВР).
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не планируют вводить режим ЧС в связи разрушением Каховской ГЭС, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин наградил Орденом Мужества Прилепина
- Глава Новой Каховки заявил, что восстановить Каховскую ГЭС невозможно
- После разрушения Каховской ГЭС эвакуировали около 900 человек
- Евросоюз обвинил Россию в атаке на Каховскую ГЭС
- Песков заявил, что ему неизвестно о планах ввести военное положение в приграничных районах
- Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста РФ
- Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину
- Степашин назвал трагедией события на Украине после распада СССР
- Суд в Рязанской области выпустит экс-начальника антикоррупционного главка МВД по УДО
- Психолог назвала способы борьбы с выгоранием
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru