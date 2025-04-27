Десятки жертв и перхлорат натрия: В порту Шахид-Раджаи произошел взрыв

ВЗРЫВ И ПОЖАР

Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту и автомобили. Отмечалось, что звук взрыва был слышен даже в радиусе 20 км от места происшествия.

После взрыва в порту начался пожар. В район прибыли несколько вертолетов из соседних областей. На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи и четыре автобуса экстренных служб. В связи с произошедшим работа всего порта была приостановлена.