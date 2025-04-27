Десятки жертв и перхлорат натрия: В порту Шахид-Раджаи произошел взрыв
Число погибших во время взрыва в Иране достигло около 30 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
В субботу 26 апреля в морском порту Шахид-Раджаи прогремел мощный взрыв. По данным издания «Mehr», ЧП случилось примерно в 12:30 часов по местному времени в 23 км к западу от города Бендер-Аббас.
ВЗРЫВ И ПОЖАР
Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту и автомобили. Отмечалось, что звук взрыва был слышен даже в радиусе 20 км от места происшествия.
После взрыва в порту начался пожар. В район прибыли несколько вертолетов из соседних областей. На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи и четыре автобуса экстренных служб. В связи с произошедшим работа всего порта была приостановлена.
27 апреля в Бендер-Аббасе закрыли все школы. Глава города объявил, что такое решение было принято из-за загрязнения, вызванного взрывом в городе и окрестных деревнях. Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заверил, что в регионе уже приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения огня, в том числе строительство насыпи и размещение вокруг места происшествия пустых контейнеров.
До этого президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Он направил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Ирана Али Хаменеи телеграмму, в которой попросил передать слова сочувствия близким погибших и пожелания о скорейшем выздоровлении пострадавших.
Глава МЧС РФ Александр Куренков также объявил, что российское ведомство направит два самолета-амфибии в Бендер-Аббас для тушения пожара после взрыва. По его словам, Путин также поручил отправить в Иран транспортное воздушное судно Ил-76.
ПОСТРАДАВШИЕ И ЖЕРТВЫ
В течение суток после ЧП информация о пострадавших и погибших постоянно менялась. Их число продолжало расти. На момент написания материала известно о 36 жертвах и о более чем 1 тысяче 200 раненых, передает РИА Новости.
«Некоторые из них (раненые – прим. НСН) были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом», - написала на своей странице в одной из соцсетей представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, добавив, что ситуация в порту остается под контролем.
В посольстве России в Иране сообщили, что россиян среди пострадавших нет. Известно, что раненых продолжают госпитализировать. Некоторым требуется срочное переливание крови.
«Центры донорства в городах Бендер-Аббас, Минаб, Бандар-Ленге и Кешм готовы принять донорскую кровь от альтруистически настроенных жителей провинции, чтобы помочь жертвам аварии», - пишет агентство «Iribnews».
Глава иранского МВД Эскандар Момени назвал спасение жизней пострадавших первоочередной задачей в рамках работ в порту. Накануне он сообщил, что в зоне ЧП была проведена воздушная инспекция, которая выявила, что пожар до сих пор полностью не потушен.
ПРИЧИНА ВЗРЫВА
Изначально иранское агентство «Didar News» писало, что в порту Шахид-Раджаи случился взрыв топливного бака. Однако агентство IRNA сообщило, что взрыв, по предварительной информации, произошел на складе опасных грузов и химикатов, расположенном на территории порта.
Позднее издание «The New York Times» объявило, что ЧП могло произойти из-за вещества для ракетного топлива. По данным источника, на месте происшествия были признаки того, что взрыв мог случиться из-за неправильного хранения перхлората натрия в порту.
По словам одного из чиновников, взорвались контейнеры с химическими веществами. Какими именно — неизвестно: власти Ирана не считают, что это была диверсия или преднамеренная атака, передает издание.
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Представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи на своей странице в одной из соцсетей объявил, что, по первоначальным данным, взрыв в порту Шахид-Раджаи не имеет никакого отношения к оборонному сектору страны. По его словам, ЧП случилось не из-за срабатывания каких-либо материалов военного назначения.
«Tasnim» писало, что Резаи опубликовал это сообщение после того, как ряд иностранных источников написал, что причиной взрыва в Иране стало срабатывание взрывчатых компонентов, используемых для производства ракет.
По информации агентства, в регионе сейчас присутствуют 12 групп помощи Красного Креста, в том числе 60 оперативных экспертов, из которых пять групп находятся внутри порта и семь групп за его пределами. Отмечается, что на месте работают психологи, которые готовы оказывать услуги психологической и соцподдержки семьям пропавших без вести.
Шахид-Раджаи является одним из крупнейших иранских торговых портов. Он расположен у входа в Персидский залив и Ормузский пролив.
В связи со взрывом в порту в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган власти объявили понедельник 28 апреля днем национального траура в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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