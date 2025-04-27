Подозреваемый в убийстве генерала Москалика в Балашихе дал признательные показания
Мужчину 1983-го года рождения, имеющего вид на жительство на Украине, задержали 26 апреля.
Подозреваемый в убийстве российского генерала Ярослава Москалика в Подмосковье дал признательные показания и рассказал, что несколько лет назад был завербован украинскими спецслужбами. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
ЗАДЕРЖАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ
Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика в Подмосковье уроженец Сумской области Украины Игнат Кузин дал признательные показания. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Мужчина 1983-го года рождения рассказал, что в апреле 2023 года его завербовали спецслужбы Украины, и по указанию куратора по имени Вадим в сентябре того же года он приехал в Москву. В ноябре 2024 года Кузин заселился в помещение. По указанию куратора в феврале 2025 года подозреваемый приобрел авто «Volkswagen». В конце февраля он забрал из тайника видеокамеру и бомбу, которую установил на заднюю ляду автомобиля. По словам Кузина, взрыв дистанционно осуществил куратор.
42-летнего подозреваемого в убийстве генерала Москалика задержали 26 апреля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), пишут «Известия». ФСБ показала видео с задержанным. На опубликованных кадрах Кузин признается в том, что был завербован украинскими спецслужбами. В настоящее время с ним работают следователи.
По данным Telegram-канала «Baza», подозреваемый в убийстве 59-летненго российского генерала проживал с ним в одном подъезде. Предполагаемый исполнитель преступления месяц снимал квартиру в доме №2 по бульвару Нестерова в Балашихе.
Известно, что злоумышленник припарковал начиненный взрывчаткой автомобиль с камерой слежения 16 апреля и вскоре после этого покинул территорию страны. Согласно информации источника, Кузин улетел из России в Турцию 19 апреля.
Канал писал, что с 2015 года мужчина был зарегистрирован в Карачаево-Черкессии. По данным «Baza», в начале февраля 2025 года он купил автомобиль у предыдущего владельца по имени Андрей. По его словам, во время покупки Кузин вел себя обычно и не вызывал никаких подозрений.
ВЗРЫВ И УБИЙСТВО
В пятницу 25 апреля в подмосковном городе Балашиха в микрорайоне Авиаторов возле дома №2 по бульвару Нестерова примерно в 10:40 утра взорвался автомобиль «Volkswagen». Изначально предполагалось, что причиной взрыва авто стало газобаллонное оборудование, но потом стало понятно, что там было установлено взрывное устройство.
Машина сгорела, из-за взрыва выбило стекла на первых этажах многоквартирного дома. В результате ЧП на месте погиб один человек. Позже выяснилось, что им оказался 59-летний замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. В момент взрыва он проходил мимо авто с СВУ, начиненным поражающими элементами. Тело генерала отбросило к подъезду.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства генерал-лейтенанта в Подмосковье, передает RT.
«По факту взрыва автомобиля "Volkswagen Golf" в районе дома 2 по улице Нестерова в Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК России (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ)», - говорится в Telegram-канале ведомства.
После ЧП официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к убийству генерала Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. По ее словам, он был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и «нормандском формате» по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.
В свою очередь экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН предположил, что убийство генерала Москалика в Балашихе является попыткой Киева сорвать переговоры и заставить Россию отвечать на провокации, но Москва никогда не использует террористические методы.
«Главная цель этого теракта — срыв мирных переговоров, это попытка обострить ситуацию. Это попытка эскалации, чтобы накалить ситуацию и дальше продолжать военные действия. Россия не должна реагировать на подобные провокации, уничтожать кого-то отдельно. Уничтожить полностью ГУР (главное управление разведки Минобороны Украины – прим. НСН) — это наш масштаб, уничтожить одним ударом во главе с Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Тогда это все прекратится. Но это не наши методы, мы не можем опускаться до проведения отдельных террористических актов, это будет нас унижать в глазах абсолютно всех. Это терроризм, а не справедливое возмездие на поле боя», - заявил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство Ярослава Москалика террористической атакой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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