Подозреваемый в убийстве генерала Москалика в Балашихе дал признательные показания

42-летнего подозреваемого в убийстве генерала Москалика задержали 26 апреля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), пишут «Известия». ФСБ показала видео с задержанным. На опубликованных кадрах Кузин признается в том, что был завербован украинскими спецслужбами. В настоящее время с ним работают следователи.

По данным Telegram-канала «Baza», подозреваемый в убийстве 59-летненго российского генерала проживал с ним в одном подъезде. Предполагаемый исполнитель преступления месяц снимал квартиру в доме №2 по бульвару Нестерова в Балашихе.

Известно, что злоумышленник припарковал начиненный взрывчаткой автомобиль с камерой слежения 16 апреля и вскоре после этого покинул территорию страны. Согласно информации источника, Кузин улетел из России в Турцию 19 апреля.