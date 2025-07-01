ООН: Публикация Киевом кадров с военнопленными противоречит международному праву

Там указали, что задокументировали неоднократные случаи, когда власти и СМИ Украины обнародовали изображения и кадры с военнопленными.

Отмечается, что международное гуманитарное право защищает пленных бойцов от публичного любопытства, так как это может поставить под угрозу их жизнь по возвращении домой или негативно сказаться на их семьях.

Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

