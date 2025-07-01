ООН: Публикация Киевом кадров с военнопленными противоречит международному праву
Практика публикаций видео с военнопленными, которую применяет Киев, противоречит международному гуманитарному праву, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Там указали, что задокументировали неоднократные случаи, когда власти и СМИ Украины обнародовали изображения и кадры с военнопленными.
Отмечается, что международное гуманитарное право защищает пленных бойцов от публичного любопытства, так как это может поставить под угрозу их жизнь по возвращении домой или негативно сказаться на их семьях.
Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru