ООН: Публикация Киевом кадров с военнопленными противоречит международному праву

Практика публикаций видео с военнопленными, которую применяет Киев, противоречит международному гуманитарному праву, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В МО РФ заявили об очередном обмене военнопленными с Украиной

Там указали, что задокументировали неоднократные случаи, когда власти и СМИ Украины обнародовали изображения и кадры с военнопленными.

Отмечается, что международное гуманитарное право защищает пленных бойцов от публичного любопытства, так как это может поставить под угрозу их жизнь по возвращении домой или негативно сказаться на их семьях.

Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПленныеУкраинаООН

Горячие новости

Все новости

партнеры