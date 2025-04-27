МЧС России направит авиацию для тушения пожара в Иране
МЧС России направит два самолета-амфибии в иранский Бендер-Аббас для тушения пожара после взрыва в порту. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Глава МЧС России Александр Куренков, действуя по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, отдал распоряжение направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета — амфибию Бе-200ЧС и транспортный Ил-76, говорится в сообщении МЧС.
26 апреля в иранском порту вблизи города Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. По последним данным при взрыве погибли 28 человек, а пострадали более 1200, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru