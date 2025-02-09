Рушатся вслед за самолетами: В Ленобласти потерпел крушение танкер с нефтепродуктами

КРУШЕНИЕ ТАНКЕРА В ЛЕНОБЛАСТИ

Telegram-канал «Baza» сообщил, что в ночь на 9 февраля танкер «Koala», который ходит под флагом Антигуа и Барбуды, оказался у третьего причала в морском порту в Усть-Луге. Известно, что на борту танкера находились 24 члена экипажа, четверо из которых являются гражданами России, восемь — Грузии и 12 — Индонезии. В результате произошедшего никто не пострадал.

По данным источника, приблизительно в 02:00 часа ночи на борт танкера загрузили около 130 тысяч тонн мазута. Судно уже должно было отплывать, однако в машинном отделении прогремели три мощных взрыва. Экипаж танкера смог выбраться на берег, но его машинное отделение начало затапливать водой.

Примерно в 05:00 часов утра судно кормой село на мель. Сотрудники МЧС установили вокруг затонувшего танкера боновые ограждения. Согласно предварительной информации, утечки нефтепродуктов в воду не произошло.