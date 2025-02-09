Рушатся вслед за самолетами: В Ленобласти потерпел крушение танкер с нефтепродуктами
К счастью, по словам главы региона Александра Дрозденко, угроза разлива нефтепродуктов исключена.
9 февраля в Ленинградской области в одном из портов потерпел крушение танкер, на борту которого находились 130 тысяч тонн мазута. Отмечалось, что в машинном отделении судна произошло несколько взрывов, после чего танкер начала заполнять вода. Однако это уже не первое подобное происшествие в России за текущую неделю.
КРУШЕНИЕ ТАНКЕРА В ЛЕНОБЛАСТИ
Telegram-канал «Baza» сообщил, что в ночь на 9 февраля танкер «Koala», который ходит под флагом Антигуа и Барбуды, оказался у третьего причала в морском порту в Усть-Луге. Известно, что на борту танкера находились 24 члена экипажа, четверо из которых являются гражданами России, восемь — Грузии и 12 — Индонезии. В результате произошедшего никто не пострадал.
По данным источника, приблизительно в 02:00 часа ночи на борт танкера загрузили около 130 тысяч тонн мазута. Судно уже должно было отплывать, однако в машинном отделении прогремели три мощных взрыва. Экипаж танкера смог выбраться на берег, но его машинное отделение начало затапливать водой.
Примерно в 05:00 часов утра судно кормой село на мель. Сотрудники МЧС установили вокруг затонувшего танкера боновые ограждения. Согласно предварительной информации, утечки нефтепродуктов в воду не произошло.
Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что на танкере «Koala» произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого было повреждено машинное отделение.
«Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии», - написал он в своем Telegram-канале.
КРУШЕНИЕ СУДНА У БЕРЕГОВ САХАЛИНА
В последнее время в мире стали часто происходить авиакатастрофы и другие ЧП с воздушным транспортом. В частности, в России самолеты теперь чаще совершают аварийные посадки. При этом участились и случаи с крушением морского транспорта в стране. К примеру, последний произошел днем ранее.
Так, 8 февраля китайский сухогруз «Анг Янг-2», на борту которого было примерно 700 тонн мазута и около 100 тонн двигательного топлива, сел на мель в районе морского порта Невельск в Сахалинской области. На борту судна находились 20 членов экипажа. В Росморречфлоте заверили, что их жизням ничто не угрожает.
В результате ЧП в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Невельского района Алексей Шабельник рассказал, что специалисты морской спасательной службы доставили боновое заграждение к месту посадки иностранного грузового судна на мель.
«На место прибыли специалисты Морспасслужбы, которые привезли боновое заграждение на случай, если вдруг произойдет выброс нефтепродуктов. Пока погодные условия не позволяют начать все необходимые работы. Как только погода улучшится, работы начнутся», - написал он в своем Telegram-канале.
Позже в Росморречфлоте сообщили, что мазута в качестве груза на севшем на мель судне на Сахалине не было. По данным РИА Новости, сухогруз перевозил тысячу тонн угля. Известно, что на борту в качестве топлива было 54 тонны дизеля и 706 тонн мазута. При этом признаков разлива нефтепродуктов или загрязнения акватории не было замечено.
До этого в России произошло еще одно крушение сразу двух танкеров с нефтепродуктами, которое привело к экологической катастрофе. Так, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате ЧП погиб член экипажа, 27 моряков удалось спасти. При этом в Черное море вылилось примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Российский президент Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. Под угрозой оказались жизни морских обитателей и птиц на побережье. Ущерб нанесен и грунту пляжей, в том числе в Краснодарском крае. Волонтеры до сих пор продолжают очищать их от мазута.
Ранее научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в настоящий момент даже на уже очищенных от мазута пляжах черноморского побережья есть канцерогенное вещество бензапирен.
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