Названа возможная причина взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
27 апреля 202509:01
Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас прогремел из-за вещества, которое используют в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает New York Times.
По данным издания, взорвался перхлорат натрия. Другие подробности неизвестны.
Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 700. Погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru