Названа возможная причина взрыва в иранском порту Бендер-Аббас

Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас прогремел из-за вещества, которое используют в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, сообщает New York Times.

Россиян среди пострадавших при взрыве в порту Ирана нет

По данным издания, взорвался перхлорат натрия. Другие подробности неизвестны.

Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 700. Погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИранВзрывы

Горячие новости

Все новости

партнеры