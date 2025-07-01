Украина ударила по Донецку ракетами Storm Shadow

Появились кадры, на которых видны последствия удара Вооруженными силами Украины ракетами Storm Shadow производства Великобритании по центру Донецка, сообщает ТАСС.

ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию в Ростовской области

В результате атаки погиб человек, еще как минимум двое пострадали. Из-за удара возник пожар, информация о повреждениях уточняется.

По данным РИА Новости, погибла женщина. Повреждения получили несколько зданий. Повреждены не менее пяти гражданских автомобилей.

Ранее средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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