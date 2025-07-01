Украина ударила по Донецку ракетами Storm Shadow
1 июля 202500:01
Появились кадры, на которых видны последствия удара Вооруженными силами Украины ракетами Storm Shadow производства Великобритании по центру Донецка, сообщает ТАСС.
В результате атаки погиб человек, еще как минимум двое пострадали. Из-за удара возник пожар, информация о повреждениях уточняется.
По данным РИА Новости, погибла женщина. Повреждения получили несколько зданий. Повреждены не менее пяти гражданских автомобилей.
Ранее средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru