В Госдуме предложили обязать строить дополнительный выход из подъездов
Строительные компании нужно обязать строить дополнительный выход из подъездов в новых жилищных комплексах, сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, которую он направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.
По его словам, это необходимо для «скорых», пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями. Также он предложил детские площадки, защищенные от проезжей части. А в старых дворах, где нет возможности сделать сквозной проход, необходимо организовывать искусственные дорожные неровности или шлагбаумы.
Депутат отметил, что внутридомовая территория создается, прежде всего, для людей, а не для автомобилей. Тем не менее она стала местом повышенной опасности, особенно для детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru