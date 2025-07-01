В Госдуме предложили обязать строить дополнительный выход из подъездов

Строительные компании нужно обязать строить дополнительный выход из подъездов в новых жилищных комплексах, сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, которую он направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

По его словам, это необходимо для «скорых», пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями. Также он предложил детские площадки, защищенные от проезжей части. А в старых дворах, где нет возможности сделать сквозной проход, необходимо организовывать искусственные дорожные неровности или шлагбаумы.

Депутат отметил, что внутридомовая территория создается, прежде всего, для людей, а не для автомобилей. Тем не менее она стала местом повышенной опасности, особенно для детей.

