СМИ: Французский генерал призвал изменить ход конфликта на Украине
Во время слушаний в Национальной ассамблее Франции генерал Тьерри Буркхар, начальник штаба вооруженных сил призвал изменить ход конфликта вокруг Украины и не допустить стратегической победы Москвы, сообщает Le Figaro.
По его словам, несмотря на непростую ситуацию на линии соприкосновения, войска России могут «продержаться на пять минут дольше нас». Читатели газеты отрицательно отреагировали на высказывания. По их словам, Францию пытаются втянуть в конфликт, который ее не касается.
Ранее стало известно, что военные из Франции, Ирландии и Польши проводят совместные учения для подготовки к конфликту высокой интенсивности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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