СМИ: Французский генерал призвал изменить ход конфликта на Украине

Во время слушаний в Национальной ассамблее Франции генерал Тьерри Буркхар, начальник штаба вооруженных сил призвал изменить ход конфликта вокруг Украины и не допустить стратегической победы Москвы, сообщает Le Figaro.

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По его словам, несмотря на непростую ситуацию на линии соприкосновения, войска России могут «продержаться на пять минут дольше нас». Читатели газеты отрицательно отреагировали на высказывания. По их словам, Францию пытаются втянуть в конфликт, который ее не касается.

Ранее стало известно, что военные из Франции, Ирландии и Польши проводят совместные учения для подготовки к конфликту высокой интенсивности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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