По его словам, несмотря на непростую ситуацию на линии соприкосновения, войска России могут «продержаться на пять минут дольше нас». Читатели газеты отрицательно отреагировали на высказывания. По их словам, Францию пытаются втянуть в конфликт, который ее не касается.

Ранее стало известно, что военные из Франции, Ирландии и Польши проводят совместные учения для подготовки к конфликту высокой интенсивности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

