ЦБ РФ вводит лимиты на выдачу автокредитов
Центробанк России с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты на автомобильные потребительские кредиты под залог автомобиля для банков и микрофинансовых организаций, сообщает РИА Новости.
Это позволит ограничить долю высокорискованных займов в выдачах. Лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой 50-80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог машины.
Если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит не должен превышать 5% от общего объема таких займов.
В среднем у клиентов банков на руках 3,4 банковских кредитных продукта, займов МФО в среднем – 2,4, излишняя борьба с микрофинансистами приведет к процветанию нелегалов, заявил НСН заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru