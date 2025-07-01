ЦБ РФ вводит лимиты на выдачу автокредитов

Это позволит ограничить долю высокорискованных займов в выдачах. Лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой 50-80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог машины.

Если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит не должен превышать 5% от общего объема таких займов.

В среднем у клиентов банков на руках 3,4 банковских кредитных продукта, займов МФО в среднем – 2,4, излишняя борьба с микрофинансистами приведет к процветанию нелегалов, заявил НСН заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

