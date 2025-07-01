В Баку задержана снимавшая обыски в Sputnik Азербайджан сотрудница Ruptly

В Баку задержана редактор видеоагенства Ruptly, соробщает RT.

В Баку в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски

Девушка снимала на видео обыски и задержания в офисе Sputnik Азербайджан 30 июня. Её мать подтвердила задержание.

Ранее правоохранительные органы Азербайджана задержали двух сотрудников российского информагентства «Sputnik-Азербайджан». Отмечается, что они являются агентами ФСБ, работавшие в стране под прикрытием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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