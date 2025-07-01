В Баку задержана снимавшая обыски в Sputnik Азербайджан сотрудница Ruptly
1 июля 202501:01
В Баку задержана редактор видеоагенства Ruptly, соробщает RT.
Девушка снимала на видео обыски и задержания в офисе Sputnik Азербайджан 30 июня. Её мать подтвердила задержание.
Ранее правоохранительные органы Азербайджана задержали двух сотрудников российского информагентства «Sputnik-Азербайджан». Отмечается, что они являются агентами ФСБ, работавшие в стране под прикрытием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru