Депутат Рады считает, что необходимо свергнуть режим Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский тянет страну на дно, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
По его словам, его режим необходимо свергнуть. «Режим, который привел страну к катастрофе. Режим, который отменил выборы, подавил свободу, и теперь использует народ как живой щит для удержания власти», — написал парламентарий.
Он призвал выбирать «между смертью во главе с Зеленским и жизнью без него». Дмитрук указал, что большинство граждан хотят мира и возвращения страны из ямы хаоса.
Ранее депутат заявил, что с президентом Украины необходимо обращаться как с террористом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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