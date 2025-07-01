Депутат Рады считает, что необходимо свергнуть режим Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский тянет страну на дно, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский смог украсть больше всех президентов Украины

По его словам, его режим необходимо свергнуть. «Режим, который привел страну к катастрофе. Режим, который отменил выборы, подавил свободу, и теперь использует народ как живой щит для удержания власти», — написал парламентарий.

Он призвал выбирать «между смертью во главе с Зеленским и жизнью без него». Дмитрук указал, что большинство граждан хотят мира и возвращения страны из ямы хаоса.

Ранее депутат заявил, что с президентом Украины необходимо обращаться как с террористом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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