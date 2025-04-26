Россиян среди пострадавших при взрыве в порту Ирана нет

Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в боях с ВСУ в Курской области Военные Индии и Пакистана обменялись выстрелами Третий раунд американо-иранских переговоров начался в Маскате при оманском посредничестве Гроб с телом Папы Римского Франциска положили в могилу в папской базилике Санта-Мария-Маджоре Российская теннисистка Андреева вышла в 1/8 финала турнира категории WTA в Мадриде