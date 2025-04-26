Россиян среди пострадавших при взрыве в порту Ирана нет

Россиян среди пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас нет, сообщили в посольстве РФ.

Как минимум четыре человека погибли при взрыве в порту Бендер-Аббас

Любые запросы о какой-либо помощи незамедлительно направят в Москву.

В результате взрыва погибли как минимум пять человек, свыше пятисот пострадали.

Предварительная причина ЧП — возгорание резервуара с топливом. Работа порта временно приостановлена, над городом Бендер-Аббас прекращено воздушное движение, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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