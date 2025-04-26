Сильный взрыв прогремел в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана

Сильный взрыв прогремел в порту Шахид-Раджаи у города Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.

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По данным СМИ, причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом.

Агентство Fars сообщает, что при взрыве пострадали порядка 50 человек.

Шахид-Раджаи — один из крупнейших торговых портов в Иране, расположенный у входа в Персидский залив и Ормузский пролив. Он находится в 23 километрах к западу от Бендер-Аббаса, административного центра провинции Хормозган, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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