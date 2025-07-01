США призвали Москву к немедленному прекращению огня с Киевом

Вашингтон призывает Москву к немедленному прекращению огня с Киевом, сообщает RT со ссылкой на заявление специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.

Путин заявил, что открыт к встрече с Трампом

«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трёхсторонним переговорам для прекращения войны», — сообщил он.

Также Келлог упрекнул Россию в затягивании времени, а недавние комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о состоянии переговоров он назвал «оруэлловскими».

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия не намерена упускать преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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