США призвали Москву к немедленному прекращению огня с Киевом
Вашингтон призывает Москву к немедленному прекращению огня с Киевом, сообщает RT со ссылкой на заявление специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.
«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трёхсторонним переговорам для прекращения войны», — сообщил он.
Также Келлог упрекнул Россию в затягивании времени, а недавние комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о состоянии переговоров он назвал «оруэлловскими».
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия не намерена упускать преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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