США призвали Москву к немедленному прекращению огня с Киевом

«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трёхсторонним переговорам для прекращения войны», — сообщил он.

Также Келлог упрекнул Россию в затягивании времени, а недавние комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о состоянии переговоров он назвал «оруэлловскими».

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия не намерена упускать преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

