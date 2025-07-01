На Европу обрушилась аномальная жара

По данным агентства, высокие температуры способны представлять опасность для энергосистем и привести к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Жара отмечается в северных районах Великобритании, Испании, Франции и Португалии. Это вызывает рост потребления электроэнергии, из-за чего некоторые атомные электростанции вынуждены снижать выработку из-за технических неполадок.

Во Франции 1 июля прогнозируется до 40 градусов Цельсия. В Испании воздух может прогреться до 42 градусов, а в Португалии столбики термометров приближаются к 40 градусам.

Ранее жителей Москвы призвали не рассчитывать на жару в начале июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

